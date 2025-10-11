Spitzenkandidat zur Landtagswahl: Das macht FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke aus

„Brüllke“ wurde Hans-Ulrich Rülke nach einer Rede im Jahr 2012 getauft. Tatsächlich bewegt sich der FDP-Spitzenkandidat häufig am
Einen Rekord hält Hans-Ulrich Rülke bereits. Er ist der am längsten amtierende Fraktionsvorsitzende im Landtag von Baden-Württemberg seit 2009 leitet er die Fraktion – Anfang des Jahres wurde er endlich auch zum Landesvorsitzenden seiner Parte gekürt. Eine Position, die der 64-Jährige schon lange im Blick hatte. Als Spitzenkandidat tritt er zum dritten Mal an. Ob er 2026 auch seinen Traum vom Mitregieren verwirklicht?