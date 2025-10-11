Spitzenkandidat zur Landtagswahl: Das macht FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke aus

Rülkes scharfe Zunge ist gefürchtet

Im Landtag ist Rülke bekannt für scharfe Zwischenrufe. Einen Ordnungsruf hat der Fraktionschef der Liberalen noch nie erhalten. Er geht aber gern an die Grenze des Sagbaren und legt den Finger in die Wunde. Für einen kleinen Eklat sorgte er 2021, als er von einem „Staatssekretärs-Volkssturm“ sprach, als es um die vielen neu geschaffenen Stellen der Landesregierung ging. Rülke indessen verwies darauf, dass der Begriff schon während der Französischen Revolution verwendet worden sei, etwa beim Sturm auf die Bastille in Paris 1789. Rülke Er hat ein feines Gespür für sich verschiebende Machtverhältnisse. So provozierte er zuletzt mit dem Angebot „wechselnder Mehrheiten“ an die CDU. Vor wenigen Jahren forderte er die Fraktion noch heraus, gegen die eigene Position zu stimmen. Es ist dieses politische Taktieren, wegen dem ihn manche nicht für verlässlich halten. Politische Weggefährten sagen das Gegenteil. Innerhalb der FDP gilt er als streng konservativ, was sich unter anderem auch am Migrationskurs und der Haltung zum Verbrenner zeigt.