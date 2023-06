So viel verdienen Chefs von LBBW, Klinikum, SSB und Co.

13 Einen siebenstelligen Bereich erreichen die Gehälter an der Spitze der Landesbank. Wer auf den weiteren Plätzen der Gehaltsliste städtischer Beteiligungen landet, sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wir zeigen die Gehalts-Hitliste der städtischen Beteiligungsbetriebe. In der Spitzengruppe finden sich nur zwei Frauen. Die Bundesregierung will die Übermacht der Männer brechen. Doch das ist nicht so einfach.









Stuttgart - Die Bundesregierung will die ausgeprägte Männerwirtschaft in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen durch eine weibliche Pflichtkomponente beenden. Wie schon seit 2016 in den Aufsichtsräten (30 Prozent) soll es eine Frauenquote in großen Unternehmen geben.