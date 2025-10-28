Spitzengastronomie in Stuttgart: New Josch auf dem Killesberg meldet Insolvenz an

Ein Schlag für Stuttgarts Gastroszene: Das New Josch hat Insolvenz angemeldet. Betreiber Alexander Scholz sagt, dieser Schritt sei trotz guter Resonanz notwendig. Wie geht es weiter?

Die Gastronomie steht weiterhin enorm unter Druck. Dies zeigt sich nun beim New Josch auf dem Killesberg, also in einer der wohlhabenden Gegenden der Stadt. 2024 war Küchenchef Sven Lacher vom renommierten Restaurantführer „Der Große Guide“ als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet worden. Nun ist unklar, wie lange er noch in dem hochgelobten Restaurant New Josch kochen kann.

Alexander Scholz, Chef der SCA New Josch GmbH, bestätigt am Dienstagabend unserer Redaktion, dass er für das Killesberg-Restaurant einen Tag zuvor Insolvenz angemeldet hat. Dies sei ihm angesichts der guten Resonanz und den hervorragenden Kritiken sehr schwer gefallen.

„Leider ist es nicht gelungen, die externen Belastungen auszugleichen“

In den vergangenen Monaten habe man gemeinsam intensiv daran gearbeitet, „unsere Strukturen zu optimieren und neue Umsatzpotenziale zu erschließen“, so Scholz. Die deutliche Steigerung der Umsätze zeige, „dass wir operativ auf dem richtigen Weg waren“. Doch es sei leider nicht gelungen, „die externen Belastungen“ vollständig auszugleichen.

Bis Ende des Jahres wird der Geschäftsbetrieb zunächst weitergeführt, sagt Alexander Scholz. Ziel des nun beginnenden Verfahrens sei es, gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter eine „tragfähige Lösung“ zu erarbeiten, um Arbeitsplätze zu sichern. Mit der Sanierung wolle man versuchen, das Restaurant wieder auf gesunde Beine zu stellen.

Credo: „Aromentief, modern, naturverbunden“

Laut dem Gourmetführer „Großer Guide“ ist es Sven Lacher „in Rekordzeit gelungen, einen Treffpunkt für Genießer zu etablieren, der den Vorstellungen seiner anspruchsvollen Gäste entspricht“. Der „Aufsteiger des Jahres“ hatte m im Oktober 2023 die Küchenleitung übernommen, nachdem die Fellbacher Wohninvest den exklusiv gestalteten Betrieb an Alexander Scholz übergeben hatte, der auch den Perkins Park, das Bellevue und die Staatstheater-Gastronomie betreibt. Das New Josch kocht auf hohem Niveau unter dem Credo „aromentief, modern, naturverbunden“.

Die für viele überraschende Insolvenz des New Josch reiht sich ein in die wachsende Zahl von Insolvenzen in der Gastronomie. Hohe Energiepreise, steigende Personalkosten und Mieten, zurückhaltende Konsumenten und die Nachwirkungen der Pandemie setzen vielen Betrieben zu.