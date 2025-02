Spirit Awards: Emma Stone strahlt mit Ehemann auf dem blauen Teppich

1 Emma Stones und Dave McCarys Film "I Saw the TV Glow" waren bei den Spirit Awards sechsmal nominiert. Foto: LISA OConnor/AFF-USA.com

Emma Stone beweist bei den International Spirit Awards, dass es auf dem Teppich nicht immer das lange Abendkleid sein muss. An der Seite ihres Ehemanns Dave McCary glänzte sie in einem grünen Minirock zu einem schwarzen Top.











Emma Stone (36) und ihr Ehemann Dave McCary (39) waren bei den International Spirit Awards am Wochenende indirekt gleich für sechs Preise nominiert. Der Film "I Saw the TV Glow", bei dem die beiden als Produzenten fungierten, stand unter anderem in der Kategorie "Bester Spielfilm" zur Wahl. Bei der Preisverleihung am Santa Monica Pier in Los Angeles erschienen die Schauspielerin und ihr Partner entsprechend strahlend.