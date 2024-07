Spionagethriller The Agency: Richard Gere landet erste große Rolle in einer Serie

1 Richard Gere geht endlich in Serie. Foto: carrie-nelson/ImageCollect

An eine längere Serie hat sich Richard Gere in seiner langen Karriere bisher noch nie gebunden. Doch damit ist nun Schluss. Der "Pretty Woman"-Star spielt in "The Agency" eine tragende Rolle an der Seite von Michael Fassbender.











Richard Gere (74) bindet sich erstmals an eine längerfristig angelegte Serie. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, hat das Sexsymbol der 1980er- und 90er bei "The Agency" unterschrieben. Damit folgt er hochkarätigen Kollegen. Die Hauptrolle in der Spionageserie wird Michael Fassbender (47) übernehmen. Auch Jeffrey Wright (58), für "Amerikanische Fiktion" dieses Jahr erstmals Oscar-nominiert, ist an Bord.