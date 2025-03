Spionage für Russland: Agentenring um Jan Marsalek verurteilt – wohl auch wegen Aktivitäten in Stuttgart

1 Die Verurteilten handelten mutmaßlich im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Foto: IMAGO/BREUEL-BILD/IMAGO

Der frühere Wirecard-Vorstand Marsalek soll einen russischen Spionagering aus mehreren Bulgaren in Großbritannien angeleitet haben. Jetzt werden drei Angeklagte schuldig gesprochen, die auch in Stuttgart aktiv gewesen sein sollen.











In einem spektakulären Fall der Spionage für Russland sind in London zwei Frauen und ein Mann aus Bulgarien schuldig gesprochen worden. Sie handelten mutmaßlich im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wie die Nachrichtenagentur PA meldete, und wohl auch in Stuttgart. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 14 Jahren. Das Strafmaß soll noch verkündet werden.