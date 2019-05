Mann masturbiert und fasst Fünfjährigen unsittlich an

Spielzeugabteilung in Schorndorf

1 Der 68-Jährige wurde von den Polizisten festgenommen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein 68-Jähriger fasste sich in einer Spielzeugabteilung in Schorndorf vor einem fünfjährigen Jungen an sein Geschlechtsteil und berührte ihn unsittlich.

Schorndorf - Ein fünfjähriger Jungen war mit seinen Eltern in einem Supermarkt in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), als ein Mann vor ihm masturbierte und ihn unsittlich berührte.

Der 68-jährige Mann näherte sich dem Jungen am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Spielzeugabteilung des Supermarktes in der Lutherstraße, schildert die Polizei.

Mann masturbierte vor Fünfjährigem

Oberhalb seiner Kleidung fasste der Mann sein Geschlechtsteil an und masturbierte vor dem Jungen. Als der Mann den Jungen berührte, wurden die Eltern des Fünfjährigen auf den 68-Jährigen aufmerksam und schritten ein.

Der Mann versuchte zu fliehen, wurde jedoch von dem Vater des Jungen gestoppt. Zusammen mit einem Supermarktmitarbeiter hielt er den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Am Sonntag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 68-Jährigen, der sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt befindet.