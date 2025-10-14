Spielwaren: Buchhändler Thalia will eigene Spielzeug-Geschäfte eröffnen

Immer mehr klassische Spielwarenhändler werfen das Handtuch. Der Buchhändler Thalia möchte die Angebotslücke füllen. Nach dem Kauf von zwei Ketten plant er jetzt auch eigene Läden.
Hagen/Lüdenscheid - Die Buchhandelskette Thalia baut ihr Spielzeuggeschäft weiter aus. Nach der Übernahme von zwei Spielwarenketten sowie Einzelgeschäften will das Unternehmen im November ein erstes eigenes Spielwaren-Fachgeschäft eröffnen. Es soll unter dem Namen "Thalia Spielzeit" in einem Einkaufszentrum im westfälischen Lüdenscheid entstehen, wie Thalia in Hagen berichtete. "Weitere wird es geben", sagte eine Firmensprecherin. Weitere Standorte stünden aber noch nicht fest.