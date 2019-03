1 Einige Fans der Blauen werden ihre Mannschaft nicht unterstützen können. Foto: Baumann

Eigentlich war alles so schön angerichtet: Für ein Top-Spiel in der Oberliga unter Flutlicht, am Freitag zwischen dem 1. CfR Pforzheim und den Kickers. Doch jetzt wird schon um 17 Uhr gespielt – und die Fans sind sauer.

Stuttgart/Pforzheim - Bei den Fans der Stuttgarter Kickers gibt es im Moment (fast) nur ein Thema. Das Spiel am Freitag beim 1. CfR Pforzheim. Was sonst? Schließlich ist es die nächste Partie des Oberliga-Spitzenreiters. Doch es geht weniger um sportliche Dinge als um organisatorische. Konkret gesagt: Die Anspielzeit. Denn die wurde recht kurzfristig um zwei Stunden vorverlegt: Von 19 auf 17 Uhr – und das auch noch an einem Freitagabend, an dem bekanntlich viel Verkehr auf der Autobahn herrscht. Etliche Kickers-Fans, die ihre Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf regelmäßig auch auswärts unterstützt haben, fühlen sich nun vor den Kopf gestoßen, ihr Wochenendeprogramm wurde über den Haufen geworfen, kurzum: Ein Ärgernis! So wurde aufgrund der Verlegung der Anstoßzeit bereits die geplante Busfahrt der Fan-Vereinigung abgesagt.

Warum die ganze Aufregung? Bei der Termintagung der Oberliga gingen die Pforzheimer noch davon aus, dass bis zu diesem Wochenende bereits wieder im Stadion im Brötzinger Tal gespielt werden kann, wo eine leistungsfähige Flutlichtanlage existiert – die bei diesem Top-Spiel für eine besondere Atmosphäre hätte sorgen sollen. Da sich der Umbau des Stadions allerdings verzögert hat (kann passieren, siehe Berliner Flughafen), muss der Verein bis zum Sommer alle seine Heimspiele im Holzhofenstadion austragen, wo die Flutlichtanlage jedoch nicht den Anforderungen in der Oberliga genügt. Dass diese Problematik erst zehn Tage vor der Partie bei den Kickers angekommen ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Jedenfalls hat der Verband daraufhin 17 Uhr als neue Anstoßzeit festgelegt. Diesem Termin haben die Stuttgarter Kickers zugestimmt – obwohl der Gastgeber eine Verlegung auf den Samstag angeboten hatte. Was einigen Fans nun besonders bitter aufgestoßen ist. Doch Sportdirektor Martin Braun gibt zu bedenken: „Wenn wir acht Tage vorher von der Verlegung erfahren, können wir nicht erwarten, dass alle Spieler ihre Planungen dann kurzfristig umstellen.“ So hat der Winterneuzugang Pedro Astray zum Beispiel an diesem (freien) Wochenende seinen ersten Heimflug nach Spanien gebucht, was man dem Mittelfeldspieler, der im Januar gekommen ist, auch zugestehen sollte. „Wenn wir von den Problemen vier, fünf Wochen vorab erfahren hätten, wäre das eine andere Situation gewesen, da hätten wir reagieren können“, betont Braun – bei allem Verständnis für den Unmut der Fans.

Das Restprogramm der Kickers:

Heimspiele 6. April: TSV Ilshofen (14 Uhr); 18. April: TSG Backnang (19 Uhr); 1. Mai: FC Ravensburg (14 Uhr); 11. Mai: SV Spielberg (14 Uhr).

Auswärtsspiele: 13. April: SV Linx (15.30 Uhr); 22. April: 1. Göppinger SV (14 Uhr); 27. April: SGV Freiberg (14 Uhr); 4. Mai: FC 08 Villingen (15 Uhr); 18. Mai: SSV Reutlingen (15.30 Uhr), 30. Mai: FSV 08 Bissingen (15 Uhr).