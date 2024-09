Spielunterbrechung in Bochum im Januar 2024

1 VfB-Fans hatten in Bochum für eine Spielunterbrechung gesorgt. (Archivbild) Foto: dpa/Tom Weller

Gegen eine Geldstrafe hat der VfB Stuttgart Einspruch erhoben. Nun verhandelt das Sportgericht.











Vertreter des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart müssen am Montag ab 13 Uhr am Sitz des DFB-Sportgerichtes in Frankfurt zu einer mündlichen Verhandlung erscheinen. Grund ist der Einspruch des Clubs gegen eine vom DFB-Kontrollausschuss ausgesprochenen 30.000 Euro-Geldstrafe.