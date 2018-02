Spielrückblick im Video „Kesselstadt“-Choreografie zeigt Wirkung

Von aks 05. Februar 2018 - 16:26 Uhr

Am Samstag konnte der VfB Stuttgart im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut dem VfL Wolfsburg ein Unentschieden abringen. Unser Video zeigt den Spielrückblick auf das Duell der Autostädte.

Stuttgart - Im Vorfeld des Bundesligaspiels des VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart vergangenen Samstag herrschte in den Reihen der VfB-Anhänger Skepsis in Bezug auf den neuen Trainer Tayfun Korkut. Einige Fans trauerten dem ehemaligen Cheftrainer Hannes Wolf nach, dessen Rauswurf Ende Januar für Empörung gesorgt hatte. Entsprechend schwer war der Einstand für Korkut, der den VfB in Richtung Klassenerhalt führen soll.

„Kesselstadt“-Choreografie zeigt Wirkung

Nach dem 1:1 in Wolfsburg und dem damit verbundenen Punktgewinn nach der anhaltenden negativen Auswärtsserie der Roten, spürte man bei den „Jungs aus Cannstatt“ wieder ein Fünkchen Zuversicht. Besonders Neuzugang Erik Thommy machte mit seinen guten Eckbällen und Freistößen Lust auf mehr. Als dann VfB-Rückkehrer Mario Gomez in der 60. Minute den Ausgleich erzielte, war klar: die mitgebrachte „Kesselstadt“-Choreografie der VfB-Anhänger hatte ihre anfeuernde Wirkung nicht verfehlt.

Wie feuerten die Stuttgarter Fans den VfB in Wolfsburg an? Wie verlief das Spiel? Wie lauten die Netzreaktionen zu der Partie? Unser Spielrückblick im Videoformat verrät es Ihnen.