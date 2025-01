Weiterer Brand einer Gartenhütte in Reichenbach Polizei prüft erste Hinweise auf Brandstiftung

Die Feuerwehr war am Montagabend beim Brand einer Gartenhütte in Reichenbach (Kreis Esslingen) im Einsatz. Laut Polizei gibt es Hinweise auf Brandstiftung. In diesem Bereich war in der Vergangenheit immer wieder Feuer ausgebrochen.