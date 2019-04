8 Santiago Ascacibar (Mitte) empfängt mit dem VfB am Samstag den 1. FC Nürnberg. Foto: Getty

Dem VfB Stuttgart bleiben nur noch sieben Spieltage im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Wir zeigen die restlichen Gegner in dieser Saison.

Stuttgart - Die Erinnerungen an das bisher letzte Kellerduell sind gut beim VfB Stuttgart. Denn gegen Hannover 96 feierte der Club aus Cannstatt Anfang März zu Hause einen eindrucksvollen 5:1-Sieg. Es ist und bleibt aber der einzige dreifache Punktgewinn in diesem Jahr. Die Situation ist angespannt vor dem nächsten Kellerduell – der Partie des Tabellendrittletzten am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg.

Insgesamt stehen noch sieben Spieltage aus, um noch ans rettende Ufer zu strampeln. Wer sind die Gegner? Wann wird gespielt? Wie lief es gegen diese Teams in der Hinrunde? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. In unserer interaktiven Karte zeigen wir zudem auf, welche Bilanzen der VfB gegen diese Gegner hat.