Spielplan der Regionalliga ist da: Stuttgarter Kickers starten mit Heimspiel in die neue Saison

Stuttgarter Kickers starten mit Heimspiel in die neue Saison

1 Kickers-Spieler Sinan Tekerci gegen Noel Futkeu (re.): Im letzten Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt II im März zogen die Blauen mit 1:3 den Kürzeren. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der mit Spannung erwartete Regionalliga-Spielplan ist da. Für die Stuttgarter Kickers geht’s mit einem Heimspiel los, danach wartet eine hohe Auswärtshürde. Wir präsentieren die Termine.











Link kopiert



Letztes Jahr waren die Stuttgarter Kickers bei Kickers Offenbach in die Saison gestartet, diesmal geht es zum Auftakt erneut gegen ein Team aus Hessen – allerdings gegen Eintracht Frankfurt II und das zudem im eigenen Stadion. Am 27. oder 28. Juli kommen die Adlerträger ins Gazi-Stadion. Die zeitgenaue Ansetzung erfolgt noch in dieser Woche. Da am 26. Juli (19 Uhr) das exklusive Eröffnungsspiel zwischen Aufsteiger Eintracht Trier und dem FC 08 Homburg stattfindet, werden die Blauen aller Voraussicht nach samstags um 14 Uhr spielen.