1 Im ersten Heimspiel der kommenden Saison empfangen Luigi Campagna und seine Kickers-Mitspieler den FC Nöttingen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der vorläufige Spielplan der kommenden Saison der Fußball-Oberliga ist da. Die Stuttgarter Kickers starten bei Aufsteiger FC Holzhausen. Endgültig festgelegt werden die Termine beim Staffeltag am 11. Juli.















Die Stuttgarter Kickers starten mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC Holzhausen in die neue Saison der Fußball-Oberliga. Im vorläufigen Spielplan wird der Samstag, 6. August (15.30 Uhr), als Termin für das Spiel in dem Teilort von Sulz am Neckar angegeben. Endgültig festgezurrt werden die Termine beim Staffeltag in der Sportschule Baden-Baden Steinbach am 11. Juli .

Im ersten Heimspiel empfangen die Blauen den FC Nöttingen (13. August). Danach geht es zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17. August), daheim gegen die TSG Backnang (20. August) und zum 1. CfR Pforzheim (27. August). Das Wiedersehen mit Ex-Kapitän Mijo Tunjic erfolgt am 15. Oktober: Dann geht es für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal zum 1. Göppinger SV. Es folgt das brisante Derby daheim gegen den SSV Reutlingen (22. Oktober), ehe das erste Duell mit Absteiger SG Sonnenhof Großaspach am 29. Oktober auswärts über die Bühne geht.

Das letzte Spiel des Jahres 2022 ist für den 3. Dezember daheim gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen terminiert. Nach der Winterpause geht es am 4. März mit der Partie bei der TSG Backnang weiter. Der letzte Spieltag führt die Kickes am 27. Mai zum Freiburger FC.

Vorbereitung Kickers

Termine

1. Juli: Offizieller Trainingsstart (nur die Dauerspieler aus dem Kader der vergangenen Saison erhalten noch weitere Zeit zur Regeneration und steigen erst am 4. Juli ins Training ein). 3. Juli (11 Uhr), Testspiel: TSG Backnang – Kickers. 8. Juli (15 Uhr), Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers. 9. Juli (15.30 Uhr), Testspiel: TSV Harthausen – Kickers. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager. 16. Juli (Uhrzeit und Gegner noch offen): Testspiel im Gazi-Stadion. 23. Juli: Erste WFV-Pokal-Runde (nicht-öffentliche Auslosung am 7. Juli, 15 Uhr). 24. Juli (Uhrzeit und Gegner offen): Testspiel. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August: Zweite WFV-Pokal-Runde.