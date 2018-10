Spielkasino in Ulm Einbrecher schneidet Loch in die Wand und bricht Automaten auf

Von red/jbr 30. Oktober 2018 - 16:06 Uhr

Der Einbrecher hat laut Polizei zwei Spielautomaten geknackt und die Geldkassetten gestohlen. Foto: dpa

Die Mitarbeiterin eines Spielkasinos in Ulm entdeckt am Montagmorgen ein Loch in der Wand und alarmiert die Polizei. Offenbar hatte ein Einbrecher zwei Automaten geknackt.

Ulm - Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Montag offenbar ein Loch in die Wand einer Spielhalle in Ulm geschnitten und zwei Automaten aufgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Der Unbekannte habe demnach mit einer Blechschere eine Öffnung in die Fassade geschnitten, um in das Gebäude einzusteigen.

Dort entwendete der mutmaßliche Täter dem Bericht zufolge die Geldkassetten aus den Automaten und entkam durch die Öffnung in der Wand. Eine Mitarbeiterin der Spielhalle alarmierte am Montagmorgen die Polizei, als sie das Loch in der Wand entdeckte.

Spezialisten der Polizei sicherten Spuren an der Wand und an den Spielautomaten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Nummer 0731/188 0 entgegen.