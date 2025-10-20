Spielkartenmuseum: Millionenspende angeboten – aber die Stadt Leinfelden-Echterdingen zögert

Eckard Burgdorf, Spender von einer Million Euro für die Fortsetzung des Spielkartenmuseums Leinfelden-Echterdingen, zum zögerlichen Verhalten der Stadt über sein Angebot.
Dass er mit seiner Bereitschaft zur Spende von einer Million Euro für die Weiterführung des Spielkartenmuseums in Leinfelden-Echterdingen nicht nur offene Türen einrennt, war Eckhard Burgdorf von Anfang an klar: „Dieses Angebot war ja die Reaktion darauf, dass die Stadt signalisiert hat, dass sie das Spielkartenmuseum abwickeln will“.