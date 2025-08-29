Spielkartenmuseum in Leinfelden: Drinnen Spielkarten, draußen Oldtimer

1 Historische Spielkarten gibt es reichlich im Spielkartenmuseum in Leinfelden. Foto: Natalie Kanter

Der Museumsverein will das Spielkartenmuseum in Leinfelden-Echterdingen halten. Am Sonntag, 31. August, bietet er einen Tag der offenen Tür an. Eine neue Ausstellung wird eröffnet.











Der Verein zur Förderung des Deutschen Spielkartenmuseums hat sich dem Erhalt der besonderen Kartensammlung und des speziellen Kulturgutes in Leinfelden-Echterdingen verschrieben. Er bietet an diesem Sonntag, 31. August, an der Schönbuchstraße 3, einen Tag der offenen Tür in dem Museum an. Kulturbürgermeister Carl-Gustav Kalbfell wird die Ausstellung mit dem Titel: „Faszination Automobil um 11.30 Uhr im Schaudepot des Museums eröffnen. Die Schau wird durch eine Oldtimerpräsentation auf der Fläche vor der Leinfelder Schönbuchschule sowie eine Fotoausstellung ergänzt.