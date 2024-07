Spielfreie EM-Tage in Stuttgart: Christina Stürmer und Stefanie Heinzmann rocken die Fanzone

Spielfreie EM-Tage in Stuttgart

1 An spielfreien Tagen kommen Musikliebhaber am Schlossplatz auf ihre Kosten. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Bevor am Freitag die DFB-Elf gegen Spanien im Viertelfinale in Stuttgart antritt, können die Fans zwei Tage vom Fußball durchschnaufen und stattdessen bei kostenfreien Konzerten in der Fanzone feiern.











Zwei spielfreie Tage müssen überstanden werden bis zum Viertelfinale Deutschland gegen Spanien in Stuttgart. Für manchen ist es aber auch möglicherweise eine willkommene Pause oder Abwechslung zum EM-Alltag. Wie auch immer man es sehen mag, auch am Mittwoch und Donnerstag ist für die Stuttgarter und Besucher in der Innenstadt einiges geboten – und zwar insbesondere musikalisch.