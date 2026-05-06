Spielerin der Woche: FSV Waldebene Ost – Ema Kerqota liebt das Flügelspiel und schnelle Autos

Die 19-jährige Offensivspielerin liefert für den Oberliga-Spitzenreiter seit Beginn der Rückrunde Tore am Fließband. Für ihre Leistungsexplosion hat sie eine einfache Erklärung.
Vier Spieltage vor Schluss scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann die Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen und auch den Titel einheimsen. Nachdem zur Halbzeit der Rückstand auf den damaligen Klassenprimus Karlsruher SC II ( nicht aufstiegsberechtigt, weil die erste Mannschaft in der Regionalliga spielt) sieben Punkte betrug, hat man die Badenerinnen inzwischen längst überholt – jene sind mit vier Punkten Abstand nur noch im Rückspiegel zu sehen. Der Vorsprung auf den aufstiegsberechtigten SV Alberweiler beträgt sechs Zähler. Dazu trägt beim Ebene-Team seit der Winterpause vor allem auch Ema Kerqota bei. Zuletzt beim 5:1-Heimsieg über den TSV Neuenstein traf sie dreimal. Auch deshalb ist sie unsere Spielerin der Woche.