Fabian Reese von Hertha BSC: Profi kämpft gegen „Männlichkeitsgetue“ im Fußball

Fabian Reese gilt als der etwas andere Fußballprofi. Mit seinem Auftreten will der Herthaner eine Botschaft senden. So wie David Beckham.











Hertha-Profi Fabian Reese will das „toxische Männlichkeitsgetue“ im Profifußball aufbrechen. „Ich versuche, auch feminine Facetten zu zeigen. Ich will zeigen, dass Männlichkeit nicht von Äußerlichkeiten oder Gesten abhängt. Ich will für jeden da sein, der sich noch nicht traut, irgendwas zu machen, was gegen die vermeintliche Norm ist“, sagte der Flügelspieler des Berliner Zweitligisten im Interview der „Zeit“.