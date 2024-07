Nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien gibt es nun zumindest einen privaten Grund zur Freude für Maximilian Mittelstädt: Der 27-jährige Linksverteidiger des VfB Stuttgart hat am Sonntag seine Verlobung mit der Influencerin Lea Prinz bekannt gegeben. „Sie hat ja gesagt“, teilte der Nationalspieler am Sonntag auf Instagram mit.

Mittelstädt hatte Lea Prinz im Oktober in Stuttgart kennengelernt. Damals machten das Paar ihre Beziehung öffentlich in den sozialen Medien. Die 26-Jährige arbeitet in einer Social-Media-Agentur in Stuttgart, ist aber vor allem durch ihre Beiträge über Mode und Styling bekannt geworden. Auf Instagram hat sie rund 90.000 Follower. Im Juni eckte sie mit Dortmunder Fans an, als sie sich bei der Anreise zum EM-Achtelfinale gegen Dänemark über die Stadt beklagte.

Die Verlobung feierten Mittelstädt und Prinz in Strandatmosphäre und ließen die Feier von einem Kamerateam auf Video festhalten. Für den Antrag kniete Mittelstädt mit einer Ringschatulle vor seiner zukünftigen Ehefrau auf dem Boden. Doch worum es geht, wusste Lea Prinz wohl auch schon vorher. Umrahmt von einem Blumenherz leuchtete die Frage „Will you marry me?“ („Willst du mich heiraten?“) bereits als Deko im Strandpavillon.

VfB-Teamkollegen wie Jamie Leweling, Anthony Rouault und Dennis Seimen gratulierten Mittelstädt in der Kommentarspalte des Instagram-Postings. Auch der Verein postete mit dem offiziellen Account einen Kommentar und schrieb: „Herzlichen Glückwunsch euch beiden!“

Mittelstädt ist gerade noch im Urlaub und stößt aufgrund seines EM-Einsatzes erst später zu seinen Mannschaftskollegen. Der Abwehrspieler steht seit der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart unter Vertrag und war aus Berlin von Hertha BSC in die Landeshauptstadt gewechselt. Er erreichte die Champions League mit seinem neuen Verein und wurde im März dieses Jahres von Nationaltrainer Julian Nagelsmann vor der Europameisterschaft in die DFB-Elf berufen.