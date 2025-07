Spieler des VfB Stuttgart: Atakan Karazor über mögliche neue Titel – und seine Gespräche mit Nick Woltemade

1 Atakan Karazor geht in seine zweite Saison als VfB-Kapitän – und hat sich viel vorgenommen. Auch persönlich. Foto: Pressefoto Baumann

Der Kapitän spricht über die Saisonziele, die Verantwortung als Kapitän – und berichtet von seinem Austausch mit Nick Woltemade: „Mit ihm kannst du sehr offen über so etwas reden.“











Lange Einheiten, Krafttraining, Spielformen: Der VfB Stuttgart absolviert in diesen Tagen am Tegernsee ein intensives Programm, um sich fit für die kommende Saison zu machen. Der Kapitän äußert sich zu den Saisonzielen, zur Stimmung in der Kabine – und zu seinen Gesprächen mit dem vom FC Bayern umworbenen Nick Woltemade. Atakan Karazor über…