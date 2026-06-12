Spieler des TV Echterdingen: Krebstot mit 21 Jahren – Ein Leben zwischen Chemotherapien und dem Fußball

Leon Holzschuster, Spieler des TV Echterdingen, ist mit 21 Jahren an einer seltenen Krebsform gestorben. Seine Leidenschaft für Fußball und seine positive Art gaben ihm Kraft.

Den DFB-Pokalsieg des VfB Stuttgart im vergangenen Jahr bejubelte Leon Holzschuster noch hautnah im Berliner Olympiastadion. Den erneuten Einzug des VfB ins Endspiel in diesem Jahr hat der Fußballer des Bezirksligisten TV Echterdingen II nicht mehr miterlebt. Der gebürtige Stuttgarter verstarb am 20. April wenige Wochen nach seinem Geburtstag im Alter von nur 21 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. In dieser Woche fand die Trauerfeier statt.

„Fußball ist mein Leben“, hatte Leon Holzschuster im Gespräch mit unserer Redaktion vor einem Jahr selbst gesagt. Der Fußball, sein großes Hobby, in dem er einst als talentiert galt und für den VfL Kirchheim in der Verbandsstaffel spielte, war stets sein größter Antrieb. Er kämpfte stets darum, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen. Immer dann, wenn es seine Erkrankung zuließ, war der Verteidiger im Training. Wenn nicht, dann schaute er sich die Spiele seiner Mannschaft vom Spielfeldrand an. Im vergangenen Jahr reichte es sogar für einen Kurzeinsatz im Trikot des TV Echterdingen II in der Bezirksliga. Das Landesliga-Team lief Ende April gegen den MTV Stuttgart mit einem Trauerflor auf und begann die Partie mit einer Gedenkminute. Während der Europameisterschaft 2024 sah Leon Holzschuster noch sein Idol Cristiano Ronaldo spielen.

Diagnose kam im August 2023

Der Fußball war nahezu das Einzige, was ihn dazu brachte, seine Krankheit zu verfluchen, und was seinen schier unbrechbaren Humor an Grenzen brachte. Wenn er nach einer Stunde völlig erschöpft war und die Teamkollegen weiter trainieren konnten, dann fragte er sich wütend: „Warum habe ich diesen Krebs?“

Schon vor seinem Wechsel nach Echterdingen, wo er eine zweite Heimat fand, hatte Leon Holzschuster die schlimme Diagnose erhalten. Im August 2023 war es, er war damals 18 Jahre alt. Ein sogenannter desmoplastischer klein- und rundzelliger Tumor – eine seltene, aber sehr aggressive Krebsform, die meist junge, männliche Erwachsene trifft. Experten sprechen von einer Inzidenz von weniger als einem Fall pro eine Million Einwohner. In ganz Deutschland sind Schätzungen zufolge in einem Jahr maximal 50 Patienten betroffen. Die Prognose ist schlecht – trotz intensiver Therapie. Leon Holzschuster wurde mehrfach auf der Palliativstation aufgenommen – und wieder entlassen.

Leon Holzschuster (hinten, dritter von links) auf dem Mannschaftsfoto des TV Echterdingen II. Foto: Günter Bergmann

Ursprünglich hatte Leon Holzschuster nach einem gemeinsamen Urlaub mit seiner Mutter Sabine über Bauchschmerzen geklagt. Als die Beschwerden immer schlimmer wurden, landete er schließlich in der Notaufnahme. Nachdem sich in seinem Bauch bereits viel Wasser angesammelt hatten, folgte die eigentliche Diagnose. „Das hat einem den Boden unter den Fußen weggezogen“, sagt Julius Wunderle, ein Freund der Familie im Gespräch. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Haupttumor bereits im ganzen Körper gestreut. „Diese Schmerzen wünsche ich niemandem“, erzählte Leon Holzschuster vor einem Jahr. Sein geplantes Sportstudium konnte er nie antreten.

Gang an die Öffentlichkeit

Regelmäßig gab Leon Holzschuster in Videos auf Youtube Einblicke in sein Leben, seine Behandlungen und seine Krankheit. Der Titel seiner letzten Filmaufnahme vom Januar dieses Jahres trägt den Titel „Bald tumorfrei?“. Leon Holzschuster erzählt darin, dass die Immuntherapie gut angeschlagen habe und inzwischen weniger Körperteile vom Krebs befallen seien als zuvor. Er wolle mit seinem Gang in die Öffentlichkeit anderen Mut machen und Positivität verbreiten. Es diente ihm jedoch auch als Ventil, die Diagnosen zu verarbeiten und selbst mit der Erkrankung umzugehen.

Stets wurde Leon Holzschuster von seiner Mutter und seiner Freundin unterstützt. Gemeinsam unternahmen sie weiterhin Ausflüge und Reisen. Kurz vor seinem Tod plante Leon Holzschuster, seinen Geburtstag gemeinsam mit seiner Mutter auf Ibiza zu feiern. Nach nur wenigen Tagen folgte jedoch der Rückflug nach Deutschland und die direkte Einweisung ins Uniklinikum Tübingen. Nicht nur dort, wo er regelmäßig seine Chemotherapien absolvierte, hinterließ der junge Mann mit seiner stets positiven Art bleibenden Eindruck.

An diesem Freitag wurde Leon Holzschuster im Friedwald Schönbuch in Tübingen-Hagelloch beigesetzt.