Spieler der Woche nach Fairplay: Kemnater Angreifer lehnt Elfmeter ab – Zeit beim VfB Stuttgart prägte ihn

Dean Kovacevic vom TV Kemnat zeigt im Abstiegskampf der Kreisliga A Fairplay und verzichtet auf einen Elfmeter. Seine Zeit beim VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim hat ihn geprägt.

Dean Kovacevic überraschte die große Resonanz auf seine Fairplay-Aktion bei der 1:3-Niederlage gegen den KV Plieningen. Für den 21-jährigen Angreifer des TV Kemnat war seine Ehrlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Seine vorbildliche Fairness im Abstiegskampf der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2, macht ihn zum Spieler der Woche.

Was war passiert? Kovacevic war am vergangenen Sonntag beim Stand von 0:1 ohne Gegnerkontakt im Strafraum ins Straucheln geraten und zu Boden gefallen. „Es war wirklich weit und breit kein Gegenspieler und nirgends nur annähernd ein Kontakt gewesen“, erzählt Kovacevic. Der Schiedsrichter Sascha Härter zeigte dennoch auf den Elfmeterpunkt – worauf Kovacevic ihn auf den Fehler hinwies und Härter seine Entscheidung zurücknahm. „Für mich war von Anfang an klar, dass ich das zugeben und den Schiedsrichter darauf hinweisen muss“, erklärt der Stürmer. Von seinen Gegenspielern und vom Plieninger Trainer Nikolai Pozorski erhielt er dafür viel Lob: „Respekt an ihn. Das war wirklich eine tolle Aktion und sieht man nicht alle Tage.“

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Für ihn sei Fairness das Wichtigste beim Fußball, erklärt Kovacevic. Dabei hätte sein Team als abgeschlagener Tabellenletzter jeden Punkt gebrauchen können. Wäre zu diesem Zeitpunkt der Ausgleich gefallen, „wäre das Spiel ganz anders ausgegangen“, ist der Angreifer des Aufsteigers sicher. „Aber wir müssen die Punkte fair mitnehmen“, betont er. Aktuell stehen die Kemnater bei elf Zählern am Tabellenende.

Kovacevic war mit seinem Zwillingsbruder Liam vor zwei Jahren vom VfL Kirchheim nach Kemnat gewechselt. Zuvor hatten die aus Plieningen stammenden Brüder die Nachwuchsleistungszentren der Stuttgarter Kickers, des VfB Stuttgart und des 1. FC Heidenheim durchlaufen. Insbesondere die Erfahrungen bei den Bundesligisten prägen Dean Kovacevic bis heute. „Dort lernst du brutal viel, auch menschliches, gerade auch solche Fairplay-Aktionen werden dort vorgelebt“, berichtet der heute 21-Jährige. Insbesondere erinnert er sich an das Ehepaar, das damals beim VfB Stuttgart die Betreuer des Teams war: „Die waren schon weit über 70 und haben fußballerisch gar nicht so viel Einfluss genommen, haben uns aber viele Werte und wichtige Verhaltensweisen mitgegeben“, erzählt er.

Diese will er jetzt als Trainer und angehender Lehrer weitergeben. Beim TV Kemnat trainiert der Offensivspieler eine C-Jugend. Für die Spieler, die wie am vergangenen Sonntag oft bei den Spielen des TV Kemnat zuschauen, möchte er auf und neben dem Platz ein gutes Vorbild sein. Außerdem hilft er wie sein Zwillingsbruder der Fußballschule der Stuttgarter Kickers bei Feriencamps. „Das ist der beste Job, den man haben kann“, sagt er.