Spieler der Woche nach Fairplay: Kemnater Angreifer lehnt Elfmeter ab – Zeit beim VfB Stuttgart prägte ihn

Dean Kovacevic vom TV Kemnat zeigt im Abstiegskampf der Kreisliga A Fairplay und verzichtet auf einen Elfmeter. Seine Zeit beim VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim hat ihn geprägt.
Dean Kovacevic überraschte die große Resonanz auf seine Fairplay-Aktion bei der 1:3-Niederlage gegen den KV Plieningen. Für den 21-jährigen Angreifer des TV Kemnat war seine Ehrlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Seine vorbildliche Fairness im Abstiegskampf der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2, macht ihn zum Spieler der Woche.