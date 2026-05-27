Spieler der Woche: Marc Hetzel – schlampiges Genie mit angerissenem Meniskus

Der Angreifer des TSV Jahn Büsnau schnürte zuletzt den Dreier-Pack und ist ein wichtiger Faktor im Kampf um den Aufstieg. Eine negative Eigenschaft räumt er selbst offen.
Am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen den SV Vahingen trat Marc Hetzel beim Stand von 2:0 zum Elfmeter an. Der Angreifer des Bezirksligisten TSV Jahn Büsnau hatte sich zuvor bereits einmal in die Torjägerliste eingetragen. Doch er scheiterte am Vaihinger Schlussmann Maximilian Ulmer. Hetzels Fazit: „Zwar platziert, aber nicht hart genug geschossen.“ Er habe danach ein schlechtes Gewissen gehabt, weil die Vaihinger kurz danach zum 2:2 kamen. Doch weil Hetzel das Ganze mit zwei weiteren eigenen Treffer wieder geradegerückt hat, Büsnau letztlich 5:4 siegte und weiterhin alle Möglichkeiten zum Aufstieg in die Landesliga hat, ist der Dreifach-Torschütze unser Spieler der Woche.