Trotz seiner jungen Jahre ist der Mittelfeldspieler eine feste Größe beim Stuttgarter Überraschungsteam ASV Botnang. Ursprünglich hatte sein Coach anderes mit ihm vor.
Der ASV Botnang liefert Woche für Woche starke Leistungen ab und thront als Aufsteiger überraschend an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga. Einen ordentlichen Anteil daran hat schon die ganze Saison über einer der Jüngsten: Darwan Hassan. Der 20-Jährige bot am vergangenen Sonntag beim 5:0-Erfolg im Gipfeltreffen mit dem TV Darmsheim sogar noch mehr als sonst – und zwar einen Hattrick. Aufgrund seiner konstanten Darbietungen und dieses Ausrufezeichens im Spitzenspiel ist der Mittelfeldspieler unser Spieler der Woche.