Spieler der Woche: Alberto D’Alleva – der Neun-Tore-Mann wird nur beim VfB Stuttgart schwach

Der Stürmer vom B-Kreisligisten Lawine Raichberg weiß schon immer, wo das Tor steht, hat aber noch nie so oft getroffen wie zuletzt. Mehr gefreut hat ihn aber eine andere Leistung.

Sicherlich, in der Kreisliga B ist es einfacher, Tore zu erzielen, durchaus auch gleich mal eine Handvoll. Doch den Ball als Spieler in einer Begegnung gar neunmal ins Netz zu befördern, das ist selbst im fußballerischen Amateurkeller nicht an der Tagesordnung, eine Seltenheit. Alberto D’Alleva ist dieses Kunststück in der Staffel 3 am vergangenen Spieltag beim 21:0-Heimsieg seines Vereins Lawine Raichberg Ost gegen den SV Bonlanden II gelungen – aus diesem Grund ist er unser Spieler der Woche.

Etwas Besonderes, auch für den Schützen? Nach kurzem Überlegen folgt von D’Alleva ein klares „Ja“, garniert mit einem „Aber“. So viele Tore habe er zwar noch nie in einer Partie erzielt, es sei aber auch nicht so schwierig gewesen, sagt D’Alleva, der die Lawine mit Spielort Sportplatz FC Feuerbach vor zwei Jahren zusammen mit Jan Igor Petz zum Spielbetrieb angemeldet hat und Vorsitzender ist. Nicht so schwierig deshalb, weil im Flex-System „Neun gegen neun“ gespielt wurde und die Gäste zudem nur zu acht angetreten sind. Höher würde D’Alleva da schon seine Torausbeute vom November 2024 gegen den SV Rot hängen. Lawine-Sieg mit 7:6 – alle sieben auf einen Streich von Alberto D’Alleva. „Das war schon eine coole Sache, viele und dann noch alle Buden zum Sieg zu erzielen“, erinnert er sich.

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Angefangen hat der 29-Jährige, der einen zweifachen Master-Abschluss in Europäischem Management hat und als Controller arbeitet, beim damaligen SV Gablenberg. Bis zum ersten Jahr B-Jugend spielte er auf der Waldebene, im zweiten Jahr wechselte er zu den TSF Ditzingen und in der A-Jugend in die Verbandsstaffel zur SKV Rutesheim. Aktiv schnürte er dann für den aktuellen Gegner SV Bonlanden II in der Bezirksliga die Kickstiefel, später in selbiger Staffel für den SV Sillenbuch. Aufgrund eines Studienaufenthalts in Belgien „hab’ ich 2017 aufgehört und erst wieder vor zwei Jahren angefangen, mit der Teilnahme von Lawine am Spielbetrieb“, berichtet D’Alleva.

Und siehe da – der Stürmer, der auch im Mittelfeld spielen kann, hat sich durch den Neunerpack an die Spitze der B-3-Schützenliste gesetzt. Kein Wunder, sieht er seine Stärken doch im „direkten Weg zum Tor und Abschluss. Ich brauche nicht viele Chancen zum Jubeln“, sagt D’Alleva. Vor dem abschließenden Saisonspiel am Sonntag beim FC Reka Stuttgart steht sein Zähler bei 43, ein Tor mehr als Zakaria Hussein vom vorzeitigen Meister Tunaspor Echterdingen. „Die Torschützenkrone möchte ich mir holen“, sagt D’Alleva.

Spitze ist er derzeit also, was das Toreschießen angeht, mit seiner Lawine ist er davon weit entfernt. So richtig überrollt hat diese die Liga noch nicht. Aber es geht aufwärts. Im Premierenjahr war man Vorletzter, das diesjährige Abschlusszeugnis wird um zwei oder drei Plätze besser sein. „In der nächsten Runde wollen wir eine weitere Schippe drauflegen und nicht mehr hinten rumdümpeln“, verrät D’Alleva auch das interne, fußballerische Familienziel. Sein 33-jähriger Bruder Riccardo ist nämlich Trainer des Teams, das aus vielen Kumpels besteht und in dieser Runde 42 (!) Spieler eingesetzt hat.

Bleibt noch die Frage nach Angeboten, schließlich machen einen 43 Tore für höherklassige Vereine attraktiv, sollte man meinen. Anfragen habe es in der Tat gegeben, aber Lawine sei für ihn eine Herzensangelegenheit. Ausnahme: „Wenn der VfB Stuttgart anklopft, dann werde ich schwach“, sagt Alberto D’Alleva und lacht.