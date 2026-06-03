Spieler der Woche: Alberto D’Alleva – der Neun-Tore-Mann wird nur beim VfB Stuttgart schwach

Der Stürmer vom B-Kreisligisten Lawine Raichberg weiß schon immer, wo das Tor steht, hat aber noch nie so oft getroffen wie zuletzt. Mehr gefreut hat ihn aber eine andere Leistung.
Sicherlich, in der Kreisliga B ist es einfacher, Tore zu erzielen, durchaus auch gleich mal eine Handvoll. Doch den Ball als Spieler in einer Begegnung gar neunmal ins Netz zu befördern, das ist selbst im fußballerischen Amateurkeller nicht an der Tagesordnung, eine Seltenheit. Alberto D’Alleva ist dieses Kunststück in der Staffel 3 am vergangenen Spieltag beim 21:0-Heimsieg seines Vereins Lawine Raichberg Ost gegen den SV Bonlanden II gelungen – aus diesem Grund ist er unser Spieler der Woche.