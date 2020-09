1 Ilkay Gündogan spielt in der deutschen Fußballnationalmannschaft und für Manchester City. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Ein Test hat ergeben, dass sich der Nationalspieler mit dem Coronavirus infiziert hat. Das teilte sein Verein Manchester City mit. Er sei jetzt in Selbstisolation.

Manchester - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der englische Vizemeister am Montag mit. Der 29-Jährige befolgt nach Angaben des Vereins nun die Corona-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befindet sich in einer zehntägigen Selbstisolation.

„Jeder im Club wünscht Ilkay eine schnelle Genesung“, hieß es in der Mitteilung. Weitere Angaben machte der Verein von Trainer Pep Guardiola nicht. Gündogan fehlte City damit auch am Montagabend im Gastspiel bei den Wolverhampton Wanderers.

Neben dem Spiel am Montag wird Gündogan auf jeden Fall die Heimpartien am Donnerstag (20.45 Uhr) in der dritten Runde des Ligapokals gegen den AFC Bournemouth und am Sonntag (17.30 Uhr) in der Premier League gegen Leicester City verpassen. Bereits Anfang September hatte die Mannschaft zwei Coronafälle zu vermelden gehabt: Riyad Mahrez und Aymeric Laporte.

Gündogan hatte zuletzt mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 3. und 6. September in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz auf dem Platz gestanden. Beim 1:1 gegen die Eidgenossen hatte er gar getroffen und seine Mannschaft im Nachgang für die mäßige Leistung harsch kritisiert.

