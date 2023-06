1 Die Ravensburger Kinderwelt: Nach zehn Jahren Spiel und Spaß ist die Einrichtung ab 2023 Geschichte. Foto: Archiv/Ravensburger Kinderwelt

Die Stadt Kornwestheim hat den Indoorspielplatz als Eigenbetrieb geführt. Das bedeutet auch, dass sie die Verluste ausgleichen musste und muss, die in zehn Jahren aufgelaufen sind. Nun liegen aktuelle Zahlen auf dem Tisch.









Die Stadt Kornwestheim hat die Räume der Ravensburger Kinderwelt schon Ende vergangenen Jahres gekündigt. Der Mietvertrag für die Flächen im Wette-Center endet somit im Juli 2023, die Zusammenarbeit mit Ravensburger findet bereits Ende 2022 ein Ende. Für die Kinderwelt gehen dann wohl die Lichter aus. Zurück bleibt die Erinnerung an eine Einrichtung, die rund zehn Jahre Bestand hatte und die oft für ihr edukatives Konzept gelobt wurde. Eine Einrichtung, die dabei half, eine riesige neue Spielhalle mitten in der Innenstadt zu verhindern. Eine Einrichtung, die am Ende die Stadt Kornwestheim und ihre Bürger aber auch eine Menge Geld kostete, die deswegen immer wieder in die Kritik geriet und die von der Stadtgesellschaft und in den vergangenen Jahren zunehmend auch in der Kommunalpolitik sehr kontrovers diskutiert wurde.