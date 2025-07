Spielen in Hofen: Abenteuerspielplatz in Hofen soll erneuert werden

1 Der Abenteuerspielplatz soll auch einen neuen Stall bekommen. Foto:

Die geplante Erneuerung des Abenteuerspielplatzes in der Hartwaldstraße schreitet voran. Auch ein neuer Stall soll gebaut werden.











Die Erneuerung der Anlage in der Hartwaldstraße in Hofen steht seit ein paar Jahren an. Das Projekt der Sozialen Stadt Neugereut schreitet voran. So sind bereits die Baugrund- und Schadstoffgutachten erstellt. Im zweiten Halbjahr sollen nach Angaben der Stadt das Tragwerk und die Projektsteuerung beauftragt werden. Auch soll dann im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, der den Rück- und Neubau von Gebäude und Stall vorsieht. Das Projekt ist für den Doppelhaushalt 2026/27 angemeldet. Der Entwurf wird nun noch abgestimmt, auch im Arbeitskreis der Sozialen Stadt Neugereut, bevor ein Bauantrag eingereicht werden kann.