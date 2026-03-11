Spieleentwickler Michael Palm: Dorfromantik-Autor in Fellbach – hat er das nächste Spiel des Jahres im Gepäck?

Michael Palm ist Spross einer in Fellbach sehr bekannten Familie und hat sich international einen Namen als Spieleautor gemacht. Für ein Event kommt er zurück in seine alte Heimat.

Die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist eng mit dem Namen Palm verbunden. Viele Jahre lang prägten Guntram Martin Palm und später sein Sohn Christoph Martin Palm als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt. Doch noch ein weiteres Mitglied der Familie hat es zu einiger Prominenz gebracht: Michael Palm, Sohn beziehungsweise Bruder der beiden Ex-OBs, hat sich in der Welt der Brettspiele einen Namen gemacht. Mit „Dorfromantik“ gewann er 2023 den Preis „Spiel des Jahres“. Bald kommt er für ein Event zurück in seine alte Heimat zurück.

Michael Palms Weg in die Welt der Spiele ist ein Paradebeispiel dafür, wie man ein Hobby zur Berufung macht. Angefangen hat alles während seines Jurastudiums in Konstanz. Im Jahr 1993 gründete er mit drei Kommilitonen den Comic- und Spielefachhandel „Seetroll“. Was als Nebenher-Projekt begann, wurde schnell zum Lebensmittelpunkt. „Irgendwann war der Laden so weit, dass ich nur das erste Staatsexamen gemacht habe.“ Seine Mitstreiter stiegen nach und nach aus – seit 2007 führt er den Laden alleine, ein zweiter Laden gehört ihm zur Hälfte.

Das Spiel Dorfromantik brachte für seine Autoren den Durchbruch

Riesenfreude: Lukas Zach und Michael Palm bei der Preisverleihung zum Spiel des Jahres 2023. Foto: dpa

Und dann gab es noch eine weitere Leidenschaft: Das Entwickeln von eigenen Spielen. „Was mir bei der Entwicklung viel Spaß macht: Welten entstehen zu lassen, eine eigene Atmosphäre zu kreieren“, sagt Palm. Egal, ob bei einem Bluff-Spiel oder einem Spiel mit hohem Zeitdruck – für ihn geht es um „diesen kleinen Kosmos am Spieltisch, der da entsteht, wenn sich ein paar Menschen zusammensetzen“. Noch heute sei es für ihn das höchste der Gefühle, zu sehen, wenn fremde Menschen Spaß an einem seiner Spiele haben.

Was schon in den 1990er Jahren mit ersten eigenen Spielen begann, gipfelte 2023 in der Auszeichnung „Spiel des Jahres“ für das im Jahr zuvor erschienene „Dorfromantik“, das er zusammen mit Lukas Zach entwickelt hat. Bei dem Plättchenlegespiel geht es darum, Landschaften und Siedlungen zu erstellen und gemeinsam Aufgaben zu lösen. Inzwischen ist das Spiel in mehr als 20 Sprachen übersetzt, es gibt Erweiterungen und eine Kompaktversion davon. Bei Spielverlagen war der Bestseller ein echter Türöffner. Inzwischen fragen Verlage bei Palm nach Ideen an – statt umgekehrt, wie in den Anfangstagen.

Das neueste Spiel von Michael Palm heißt Boss Fighters QR

Doch dieser Erfolg kam nicht über Nacht: „Es hat rund 30 Jahre gedauert, bis es so weit war“, sagt Palm. Er sagt, dass es wohl nur einer Handvoll Autoren in Deutschland gelinge, ausschließlich von ihren Spieleideen zu leben. „Ohne den ‚Seetroll‘ hätte ich das nicht geschafft“, betont er. Die Kombination aus dem eigenen Geschäft und der Autorentätigkeit sei entscheidend gewesen.

Die 5 wichtigsten Spiele von Michael Palm

The Simpsons TCG (2001): Sammelkartenspiel, mit Sebastian Jakob

(2001): Sammelkartenspiel, mit Sebastian Jakob Die Kutschfahrt zur Teufelsburg (2006): Kartenspiel, mit Lukas Zach

(2006): Kartenspiel, mit Lukas Zach Zauberei hoch drei (2016) : Kinderspiel, mit Lukas Zach

: Kinderspiel, mit Lukas Zach Dorfromantik – Das Brettspiel (2022): Brettspiel, mit Lukas Zach

(2022): Brettspiel, mit Lukas Zach Boss Fighters QR (2025): Brettspiel, mit Lukas Zach

Die neueste Kreation von Zach und Palm heißt „Boss Fighters QR“ – ebenfalls ein kooperatives Spiel. „Es ist ein Hybridspiel, also ein analoges Spiel, in das wir eine App integriert haben“, erklärt Palm. Es geht darum, gemeinsam zehn böse Bosse zu besiegen, die alle ihre Stärken und Schwächen haben. „Es ist seit vergangenen Oktober erhältlich, die erste Auflage war in nur zweieinhalb Wochen weg.“ Auch bei den Nominierungen zum „Spiel des Jahres“, die im Mai bekannt gegeben werden, machen sich die beiden Autoren nun einige Hoffnungen.

Spieleautor Michael Palm kommt bald nach Fellbach

Wenn Michael Palm am Freitag, 13. März, in die Fellbacher Buchhandlung Lack kommt, wird er auch sein neuestes Spiel mit im Gepäck haben. Dabei können die Besucher nicht nur seine Spiele signieren lassen, sondern auch Fragen stellen – sei es zu den Regeln der Spiele oder zum Leben als Spieleentwickler. „Bei solchen Events wollen immer viele wissen, wie man sich das Leben als Spieleautor so vorstellen kann.“ Denn gute Ideen, das weiß Palm, tragen viele Menschen mit sich herum. „Manche würden gern ein Lied komponieren, andere ein Buch schreiben – und andere denken sich eben ein Spiel aus.“

Aber auch aus weiteren Gründen liegt ihm der Termin am Herzen. Die familiäre Verbindung zu Fellbach sei nie abgerissen, erklärt er: „Die ersten fünf Jahre meines Lebens habe ich hier gelebt. Und meine Mutter und mein Bruder leben ja nach wie vor hier“, sagt er. Als er erfahren habe, dass die örtliche Buchhandlung Lack ihre Spieleabteilung erweitere, habe er gerne eingewilligt, vorbeizukommen. „Ich betreibe ja selbst zwei Läden und will das gerne unterstützen.“ ﻿

Michael Palm

Autor

Michael Palm, Jahrgang 1971, ist zunächst in Fellbach aufgewachsen, bevor er mit seiner Familie nach Korb-Kleinheppach zog. Er besuchte das Salier-Gymasium Waiblingen. Heute lebt der Vater zweier Söhne mit seiner Frau in Tengen im Landkreis Konstanz.

Spielenachmittag

Der Autor kommt am Freitag, 13. März, von 16 bis 18 Uhr in die Buchhandlung Lack, Cannstatter Straße 9, 70734 Fellbach (im Rathaus-Carrée). Dort erklärt er und signiert seine Spiele – der Eintritt ist kostenlos.