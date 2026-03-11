Spieleentwickler Michael Palm: Dorfromantik-Autor in Fellbach – hat er das nächste Spiel des Jahres im Gepäck?

Michael Palm ist Spross einer in Fellbach sehr bekannten Familie und hat sich international einen Namen als Spieleautor gemacht. Für ein Event kommt er zurück in seine alte Heimat.
Die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist eng mit dem Namen Palm verbunden. Viele Jahre lang prägten Guntram Martin Palm und später sein Sohn Christoph Martin Palm als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt. Doch noch ein weiteres Mitglied der Familie hat es zu einiger Prominenz gebracht: Michael Palm, Sohn beziehungsweise Bruder der beiden Ex-OBs, hat sich in der Welt der Brettspiele einen Namen gemacht. Mit „Dorfromantik“ gewann er 2023 den Preis „Spiel des Jahres“. Bald kommt er für ein Event zurück in seine alte Heimat zurück.