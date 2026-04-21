Die Stadt Ludwigsburg stellt zwei Spieleboxen auf. Künftig können Nutzer kostenlos Spiele ausleihen – und eine Ballsportart ausprobieren, die in den USA bereits ein Trend ist.
Der Medienrummel um ihn herum verrät, dass sich Oberbürgermeister Matthias Knecht nicht einfach mitten an einem Dienstag auf dem Arsenalplatz vergnügt. Mit einem Schläger in der Hand schlägt er einen Plastikball mit viel Schwung seinen Gegnern vor die Füße. Der Pickleball-Platz ist Teil des neuen Sportangebots, das den Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburgern ab sofort zur Verfügung steht. „Der Arsenalplatz entwickelt sich immer mehr zu einem lebendigen Treffpunkt“, sagt der Oberbürgermeister.