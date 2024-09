Spiele in Paris: Bensusans Abschied: Alles in mein Herz einschließen

Bensusans Abschied: "Alles in mein Herz einschließen"

1 Irmgard Bensusan ist in Paris ihr letztes Rennen gelaufen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Johannes Floors wird seine Teamkollegin vermissen. Die Sprinterin kehrt zurück nach Südafrika - mit einer beeindruckenden Vita im Gepäck.











Paris - Para-Sprinterin Irmgard Bensusan hat sich emotional von der großen Bühne verabschiedet. Nach den Spielen in Paris, bei denen sie Bronze über 200 Meter gewann, kehrt sie in ihre Heimat Südafrika zurück und beendet ihre Laufbahn. "Ich darf noch nicht weinen, sonst höre ich nicht mehr auf", sagte sie nach ihrem letzten Rennen, in dem sie über die 100-Meter-Strecke Achte wurde. "Es war sehr schön, ich saß noch lange da und habe auf Johannes gewartet."