VfB Stuttgart beim SC Freiburg Wie der VfB die Baden-Württemberg-Duelle entschieden hat

Von red/fga 11. September 2018 - 10:56 Uhr

Für den VfB Stuttgart startete die Bundesliga-Saison ohne Punkte, beim SC Freiburg soll nun ein Sieg her. Wir haben uns angesehen, wie die brisanten Duelle zwischen Schwaben und Baden ausgingen.





Stuttgart - Kann der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg wieder auf die Siegerspur zurückkehren? 34 Mal begegneten sich die beiden Teams in der Bundesliga bisher und so schlecht sieht die Statistik für den VfB gar nicht aus. Wer in den Duellen die Oberhand behielt und wer die besten Torschützen in den Baden-Württemberg-Derbys waren, sehen Sie in der Bildergalerie.

Die Statistik der bisherigen Begegnungen kann natürlich kein Ergebnis vorhersagen. Aber gewisse Tendenzen lassen sich ableiten. So viel vorweg: Ein Blick auf die bisherigen Spiele gegen Freiburg sollte den Cannstattern mehr Rückenwind geben als das gegen Mainz und FC Bayern der Fall war – vor allem, was die jüngeren Partien angeht.