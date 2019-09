1 Die DFL hat die VfB-Spiele bis Weihnachten zeitgenau angesetzt. Foto: Marijan Murat/dpa

Die DFL hat die VfB-Spiele bis Weihnachten zeitgenau angesetzt. Zum Jahresabschluss geht es an einem Samstag nach Hannover.

Stuttgart - Die DFL hat alle bisher noch nicht zeitgenau angesetzten VfB-Spiele bis Weihnachten terminiert. Bislang fehlten die Partien gegen den 1. FC Nürnberg, den SV Darmstadt 98 und das erste Rückrundenspiel gegen Hannover 96 im Terminkalender. Diese Termine können sich die Fans nun notieren:

VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg: 9. Dezember, 20.30 Uhr

SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart: 16. Dezember, 20.30 Uhr

Hannover 96 gegen VfB Stuttgart: 21. Dezember, 13 Uhr

Der VfB hat somit zwei Spiele an einem Montagabend zu absolvieren, zum Abschluss des Jahres geht es an einem Samstag kurz vor Weihnachten in die Stadt an der Leine. Die restlichen Spiele der Rückrunde sind noch nicht weiter zeitgenau terminiert worden, los geht es Ende Januar 2020. Der Rahmenterminkalender sieht den Zweitliga-Jahresauftakt zwischen 28. und 30. Januar 2020 vor.