Spielabsagen im Amateurfußball: Am Wochenende spielt nur der FCE

„Im Bereich Esslingen fallen alle Spiele aus, nur in der Gegend von Göppingen wird es die eine oder andere Partie geben“, erklärte Bezirksspielleiter Armin Sigler am Freitagvormittag in Bezug auf die für das Wochenende zunächst angesetzten Nachholspiele der Amateurfußballer. „Alle Spiele“ heißt alle Partien unter Hoheit des Bezirks und erklärt sich, da sie auf Rasen hätten stattfinden sollen, der in allen Fällen vom Regen durchweicht ist. Die Absagen betreffen unter anderem das Bezirksliga-Derby zwischen dem FV Plochingen und dem TSV RSK Esslingen sowie den Kreisliga-A-Knaller zwischen dem TSV Wernau und dem TSV Deizisau. Die Begegnung in der Verbandsliga zwischen dem FC Esslingen und den Spfr. Schwäbisch Hall am Samstag (14.30 Uhr) findet höchst wahrscheinlich statt, auf dem Kunstrasen im Sportpark Weil. „So lange es nur regnet und nicht friert, können wir spielen“, erklärt FCE-Trainer Dominik Eitel.