Spielabbrüche in Enz/Murr

Die Biegelkicker Erdmannhausen spielten auswärts unter widrigen Umständen.

Die Folgen für Städte und Vereine sind erheblich. Am Wochenende wurden im Fußballbezirk Enz/Murr erstmals zwei Spiele abgebrochen.









Gerade einmal 20 Minuten dauerte am Sonntag das Fußball-Heimspiel des SV Pattonville II – dann brach der Schiedsrichter es ab. An einen geordneten Spielbetrieb war nicht zu denken. Zu große Probleme bereitete der Kunstrasen. Eine zweite Partie im Bezirk Enz/Murr, das Heimspiel von Enosis Leonberg, wurde aus demselben Grund abgebrochen. Anderswo wurden die Spiele durchgezogen. Nach dem Abpfiff mussten die Schuhe aber je nach Untergrund aufwenig gereinigt werden – wenn denn möglich. Zur Not mit Schere, Taschenmesser oder Schraubenzieher.