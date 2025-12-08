Spielabbruch in der Kreisliga B: Zuschauer geht auf Spieler des TSV Korntal los und schlägt zu

Kreisliga-B-Partie zwischen dem TSV Korntal und Türkspor Ditzingen wird beim Stand von 2:2 abgebrochen, weil ein Zuschauer ausrastet. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nach dem Ausgleich zum 2:2 des TSV Korntal in der 77. Minute kochten rund um den Rasenplatz an der Jahnstraße in Korntal die Emotionen hoch – und bei einem Zuschauer brannten sämtliche Sicherungen durch. Ein Anhänger des türkisch-stämmigen Clubs sprang über die Sportplatzumrandung und attackierte den TSV-Torschützen Burhan Kirgiz.

„Unsere Mannschaft jubelte in der Nähe der Türkspor-Fans“, erzählte Michael Entenmann, der sportliche Leiter des TSV, „dann kamen etwa zehn Gästeanhänger aufs Spielfeld gerannt und es gab einen Tumult.“

Tritte gegen am Boden liegenden Spieler

Im Polizeibericht ist festgehalten: Ein 58 Jahre alter Zuschauer sei auf den 26-jährigen Fußballer losgegangen, er habe ihm einen Kopfstoß versetzt, geschlagen und am Boden liegend noch getreten. „Zum Glück erlitt unser Spieler nur leichte Verletzungen“, erläuterte Entenmann. Ein Sanitäter wurde nicht benötigt.

Der Schiedsrichter brach die Begegnung vor 200 Zuschauern ab, als die vom TSV-Vorstand alarmierte Polizei eintraf, hatten sich die Gemüter bereits wieder beruhigt. Michael Entenmann legt dabei größten Wert auf die Feststellung, dass „kein einziger Spieler von Türkspor sich an der Eskalation beteiligt hat, keiner hat war in die Handgreiflichkeiten verwickelt. Da hat sich keiner etwas zuschulden kommen lassen“.

Als sich die Szene beruhigt hatte, standen die Akteure beider Mannschaften vor den Kabinen und besprachen völlig friedlich den Vorfall, dabei hörte der sportliche Leiter des TSV auch, dass sich Türkspor-Spieler für das Verhalten des Zuschauers entschuldigt hätten. „Es war aus meiner Sicht die Tat eines Einzelnen“, betonte Entenmann.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Der TSV Korntal hatte im Spiel den 0:2-Rückstand gedreht und war drauf und dran, die Partie für sich zu entscheiden. Die Entscheidung über die Wertung liegt nun beim Sportgericht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.