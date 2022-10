Spielabbruch in Alfdorf

Erst zeigt der Schiedsrichter einem Spieler der TSK Türkgücu bei der Partie in Alfdorf die Rote Karte, dann stürmen Fans beider Mannschaften das Spielfeld – nun folgt ein Nachspiel bei der Polizei.















Mit mehreren Streifen ist die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Sportplatz in Alfdorf ausgerückt. Beim Spiel zwischen der Spielgemeinschaft Alfdorf/Hintersteinenberg und der TSK Türkgücu Schwäbisch Gmünd auf dem Gelände an der Oberen Schloßstraße hatte der Schiedsrichter kurz vor Spielschluss beim Stand von 0:1 einem Spieler der Gästemannschaft die rote Karte gezeigt. Anschließend wurde der Unparteiische von Spielern der Gästemannschaft umringt und mehrfach beleidigt.

Schiedsrichter als Rassist bezeichnet

Unter anderem soll der Schiedsrichter als Rassist bezeichnet worden sein. Weil er daraufhin das Spiel abbrach, stürmten Fans beider Mannschaften das Spielfeld. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte sich die Situation bereits weitestgehend beruhigt. Dennoch haben die Ordnungshüter strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 81/20 40 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.