1 Die DFB-Frauen haben den Einzug in das EM-Finale verpasst. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Das intensive Halbfinale zwischen der DFB-Auswahl und Weltmeister Spanien bleibt lange Zeit torlos. In der Verlängerung trifft dann die Weltfußballerin.











Die deutschen Fußballerinnen haben das Endspiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz verpasst. Die DFB-Auswahl verlor im Halbfinale in Zürich nach Verlängerung 0:1 (0:0, 0:0) gegen Spanien, der Weltmeister trifft im Finale am Sonntag in Basel auf Titelverteidiger England.