Spiel gegen einen Schachmeister: Auf stolze 15 Minuten folgt der Nackenschlag

Unser Mitarbeiter Cedric Stedler wollte im Selbstversuch wissen, wie weit er einem möglichen Schach-Großmeister von morgen Paroli bieten kann.
Ich setzte mich gemeinsam mit Letong Zhong vom erfolgreichen U-16-Team der Stuttgarter Schachfreunde an ein Brett. Meine letzte Erfahrung im Schach lag über zehn Jahre zurück, die Regeln sind mir grob bekannt. Umso überraschter war ich, dass ich mich – zumindest gefühlt – gar nicht so schlecht gegen Letong schlug. Ein Trugschluss, wie sich später zeigen sollte. Mit den weißen Schachfiguren eröffnete ich die Partie, Letong reagierte mit Schwarz. Einen Plan hatte ich mir nicht überlegt, mir war keine Strategie im Schach bekannt.