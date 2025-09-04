Spiel gegen die Slowakei: DFB-Team startet mit Woltemade und Neuling Collins

1 Julian Nagelsmann geht unter anderem mit Nick Woltemade ins Rennen. Foto: Arne Dedert/dpa/Arne Dedert, Tom Weller/dpa

Deutschland startet gegen die Slowakei in die Ausscheidungsrunde für die Weltmeisterschaft 2026. Bundestrainer Nagelsmann bietet in Bratislava die erwartete Startelf auf.











Julian Nagelsmann startet mit Torjäger und Ex-VfB-Spieler Nick Woltemade und dem Frankfurter Neuling Nnamdi Collins in die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Kapitän Joshua Kimmich kommt am Abend in Bratislava gegen die Slowakei wie vom Bundestrainer angekündigt erstmals wieder im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Auch Leon Goretzka und Angelo Stiller gehören als weitere Mittelfeldakteure zur DFB-Startelf.