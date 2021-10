8 Der FC Augsburg zeigt sich kopfballstark gegen den VfB Stuttgart und erzielt allein zwei Treffer aus der Luft nach Eckbällen. Foto: dpa/Matthias Balk

Der VfB Stuttgart hat im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg mit 1:4 verloren – und die Liste der verletzten Spieler in Stuttgart wird immer länger.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am Sonntag im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg mit 1:4 verloren. Dabei war das Team in der siebten Minute nach einem Treffer von Chris Führich zunächst mit 1:0 in Führung gegangen und zeigte eine starke Anfangsphase.

Doch dann kam die Wende: Reece Oxford (30.) und FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (53.) drehten die Partie mit ihren Treffern jeweils per Kopf nach einer Ecke. Joker Florian Niederlechner (72.) und Alfred Finnbogason (81.) erhöhten sogar noch.

Der VfB Stuttgart muss außerdem kurzfristig auf die nächsten zwei verletzten Spieler verzichten. Chris Führich, Torschütze zum 1:0, und Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf wurden am Sonntag im Spiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg noch vor der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt. „Es ist so, dass Chris Probleme mit dem Sprunggelenk hat“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in der Pause bei DAZN. Kempf habe muskuläre Probleme.