Spiel gegen den 1. FC Heidenheim: VfB Stuttgart spielt unentschieden

8 In der 31. Minute wurde es wild: Zunächst traf Ermedin Demirovic (links) zum 2:1. Doch der VAR schaltete sich ein und nahm den Treffer zurück. Foto: Harry Langer/dpa

Mit einem 3:3 hat sich der VfB Stuttgart am Sonntagabend vom 1. FC Heidenheim getrennt. Die Schwaben konnten sich gegen das Tabellenschlusslicht nicht durchsetzen – und trafen erst kurz vor Schluss zum Ausgleich. Das Team von Sebastian Hoeneß offenbarte zahlreiche Schwächen. Heidenheim hingegen war kurz davor, als Tabellenletzter gegen den VfB zu gewinnen.