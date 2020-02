1 Bayern-Spieler und Trainer Hansi Flick reden auf die Fans ein. Foto: dpa/Tom Weller

Die Fans des FC Bayern München haben während des Spiels bei 1899 Hoffenheim ein Banner mit einer Beleidigung über Dietmar Hopp gezeigt. Das Spiel wurde vom Schiedsrichter unterbrochen.

Hoffenheim - Ein verunglimpfendes Transparent durch Fans von Bayern München in Richtung von TSG-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp in der zweiten Halbzeit des Bundesligaspiels hat für eine Spielunterbrechung gesorgt. Zunächst wurde das Banner in der 68. Minute beim Stande von 6:0 für den Rekordmeister gezeigt.

Die Bayern-Bank lief sofort empört in Richtung der Bayern-Kurve. Vorneweg Cheftrainer Hansi Flick, einst als Sportdirektor in Diensten der Kraichgauer, und Assistent Hermann Gerland. Lautstark schimpfte der Bayern-Trainerstab mit den Anhängern der Münchner. Auch einige Bayern-Spieler hatten sich vor dem Fanblock aufgebaut. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge suchte sofort das Gespräch mit Hopp auf der Tribüne.

Jüngster Vorfall in Gladbach

In der 77. Minute wiederholte sich der Vorgang, wiederum eilten die Bayern-Spieler in Richtung Fanblock. Schiedsrichter Christian Dingert (Gries) unterbrach die Partie daraufhin für einige Minuten.

Erst vor Wochenfrist hatte ein Anti-Hopp-Banner beim Spiel Mönchengladbach-Hoffenheim für eine kurzfristige Spielunterbrechung gesorgt. Auch dort hatten die Gastgeber, vor allem in Person von Sportdirektor Max Eberl, sofort interveniert. Schiedsrichter Felix Brych (München) hatte das Spiel erst fortgesetzt, nachdem die Transparente, darunter ein Bild von Hopp im Fadenkreuz, wieder abgehängt worden waren.