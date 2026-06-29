Spiegelselfie aus New York: Selfie mit neuem Freund? Laura Wontorra heizt Liebesgerüchte an

Sportmoderatorin Laura Wontorra hat auf Instagram erstmals seit den aufkeimenden Spekulationen ein Foto mit ihrem Kollegen Riccardo Basile geteilt. Das Selfie aus New York gilt als deutliches Zeichen für die kursierenden Liebesgerüchte. Offiziell bestätigt ist die Beziehung aber noch nicht.

Die Sportmoderatorin Laura Wontorra (37) heizt die Gerüchteküche weiter an: Am Sonntag teilte sie in ihrer Instagram-Story ein Spiegelselfie, das sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Riccardo Basile (34) vor der Skyline von New York zeigt. Beide lächeln in die Kamera. Wenige Stunden später griff Basile die Aufnahme auf und postete diese ebenfalls in seiner Story.

Es ist das erste gemeinsame Foto der beiden TV-Gesichter aus den vergangenen Wochen, das die beiden via Social Media verbreiten - und damit das bislang deutlichste Zeichen, nachdem seit längerer Zeit über eine mögliche Beziehung spekuliert worden war. Offiziell bestätigt haben Wontorra und Basile ihre Liebe bisher allerdings noch nicht.

Gemeinsame Tage in New York

Laura Wontorra ist derzeit beruflich in den USA, wo sie für MagentaTV von der Fußball-Weltmeisterschaft berichtet. Schon in den Tagen zuvor hatten beide auf ihren Accounts immer wieder Eindrücke aus New York geteilt, auch auffällig oft von denselben Schauplätzen, jedoch nie zusammen auf einem Bild. Laut ihren Instagram-Beiträgen besuchten sie mutmaßlich gemeinsam unter anderem das berühmte Museum of Modern Art oder die Brooklyn Bridge.

Über eine Beziehung der beiden wird bereits seit Wochen spekuliert. "Bunte" und "Bild" berichteten Anfang Juni bzw. Ende Mai übereinstimmend, Wontorra und Basile seien ein Paar. Wontorra zählt seit Jahren zu den bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands und war zuletzt unter anderem bei DAZN und MagentaTV im Einsatz. Auch Riccardo Basile ist in der Branche ein vertrautes Gesicht: Seit 2017 steht er für Sky Deutschland vor der Kamera. Unter anderem war er lange Co-Moderator von Lauras Vater Jörg Wontorra (77) in dessen Fußball-Talk.

Ehe-Aus mit Simon Zoller

Vor ihrer mutmaßlichen neuen Beziehung war Laura Wontorra mit Ex-Fußballprofi Simon Zoller (35) verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden 2013, 2016 folgte die Hochzeit. Im November 2022 gaben sie das Ende ihrer Ehe bekannt. Während Zoller kurz darauf seine neue Liebe öffentlich machte und inzwischen erneut verheiratet ist, galt Wontorra seitdem als Single. Basile machte mit seiner Beziehung mit "Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (35) Schlagzeilen. Die beiden waren von Ende 2019 bis September 2022 zusammen.