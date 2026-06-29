Spiegelselfie aus New York: Selfie mit neuem Freund? Laura Wontorra heizt Liebesgerüchte an

Sportmoderatorin Laura Wontorra hat auf Instagram erstmals seit den aufkeimenden Spekulationen ein Foto mit ihrem Kollegen Riccardo Basile geteilt. Das Selfie aus New York gilt als deutliches Zeichen für die kursierenden Liebesgerüchte. Offiziell bestätigt ist die Beziehung aber noch nicht.
Die Sportmoderatorin Laura Wontorra (37) heizt die Gerüchteküche weiter an: Am Sonntag teilte sie in ihrer Instagram-Story ein Spiegelselfie, das sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Riccardo Basile (34) vor der Skyline von New York zeigt. Beide lächeln in die Kamera. Wenige Stunden später griff Basile die Aufnahme auf und postete diese ebenfalls in seiner Story.