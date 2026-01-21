Spiegelberg: Diebe haben es auf Müllmarken abgesehen – und reißen die Deckel von den Tonnen

Unbekannte Diebe haben in Spiegelberg die Deckel mehrerer Biotonnen abgerissen und diese samt der bereits aufgeklebten aktuellen Müllmarken mitgenommen.
Eine neue Masche von Diebstahl beschäftigt die Polizei im Rems-Murr-Kreis. Laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen haben unbekannte Diebe von Montag auf Dienstag in der Straße Herrschaftswiesen in Spiegelberg die Deckel mehrerer Biotonnen gestohlen. Dabei hatten es die dreisten Täter offensichtlich auf die aufgeklebten aktuellen, für das laufende Jahr 2026 gültigen Müllmarken abgesehen.