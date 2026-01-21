Spiegelberg: Diebe haben es auf Müllmarken abgesehen – und reißen die Deckel von den Tonnen

Unbekannte Diebe haben in Spiegelberg die Deckel mehrerer Biotonnen abgerissen und diese samt der bereits aufgeklebten aktuellen Müllmarken mitgenommen.

Eine neue Masche von Diebstahl beschäftigt die Polizei im Rems-Murr-Kreis. Laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen haben unbekannte Diebe von Montag auf Dienstag in der Straße Herrschaftswiesen in Spiegelberg die Deckel mehrerer Biotonnen gestohlen. Dabei hatten es die dreisten Täter offensichtlich auf die aufgeklebten aktuellen, für das laufende Jahr 2026 gültigen Müllmarken abgesehen.

Die unbekannten Täter hätten die Deckel samt Wertmarken abgerissen, mitgenommen und die braunen Tonnen zurückgelassen. Die Biomüllmarken kosten, je nach Größe der Tonne (80, 120 oder 240 Liter), zwischen 31 und 94 Euro pro Jahr.

Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl Zeugen, als auch weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07193/352 zu melden.

Ab 2027 wird es diese Straftat des Müllmarkendiebstahls im Rems-Murr-Kreis nicht mehr geben. Denn dann läuft die Abrechnung der Müllabfuhr digital. Jede Tonne soll dann einen elektronischen Chip tragen, der bei der Leerung automatisch ausgelesen wird. So wird sichergestellt, dass nur korrekt registrierte und gebührenpflichtige Tonnen geleert werden. Somit ist 2026 das letzte Jahr, in dem Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis Müllmarken kaufen müssen.

Doch die dreisten Täter haben offenbar die Gelegenheit genutzt, sich mit ihrem Diebstahl zumindest die Kosten für die Müllmarken für dieses Jahr zu sparen. Denn bis zum 26. Januar läuft noch die Frist für den Kauf und das Aufkleben der Müllmarken.