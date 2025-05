Spiegelberg: Arbeitsunfall: Lastwagen rutscht gegen Mauer

1 Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich glücklicherweise kein Arbeiter auf der Hebebühne (Symbolfoto). Foto: Imago

Bei einem Arbeitsunfall in Spiegelberg ist am Dienstag ein Sachschaden von etwa 27 000 Euro entstanden. Dass es keine Verletzte gegeben hat, ist glücklichen Umständen zu verdanken.











Ein abgerutschter Lastwagen mit Hebebühne hat am Dienstagmittag in Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) einen Sachschaden in Höhe von rund 27 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, waren Arbeiter damit beschäftigt gewesen, die Straßenbeleuchtung in der Berggasse zu prüfen. Dazu hätten sie einen Lastwagen mit einer Teleskop-Arbeitsbühne verwendet.