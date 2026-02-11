Spider-Noir: Prime Video zeigt neue Szenenbilder mit Nicolas Cage

Nicolas Cage schlüpft für die Live-Action-Serie "Spider-Noir" in die Rolle eines düsteren Spider-Man. Neue Fotos zeigen ihn im Kostüm ebenso wie als vom Leben gezeichneten Privatdetektiv.
Amazons Streamingdienst Prime Video hat neue Einblicke in die Serie "Spider-Noir" gegeben. Die Live-Action-Produktion basiert auf dem Marvel-Comic "Spider-Man Noir" und entführt die Zuschauer ins düstere New York der 1930er-Jahre. Frisch veröffentlichte Charakterfotos zeichnen ein atmosphärisches Bild der Figuren und ihres Umfelds.