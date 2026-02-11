Spider-Noir: Prime Video zeigt neue Szenenbilder mit Nicolas Cage

Nicolas Cage schlüpft für die Live-Action-Serie "Spider-Noir" in die Rolle eines düsteren Spider-Man. Neue Fotos zeigen ihn im Kostüm ebenso wie als vom Leben gezeichneten Privatdetektiv.

Amazons Streamingdienst Prime Video hat neue Einblicke in die Serie "Spider-Noir" gegeben. Die Live-Action-Produktion basiert auf dem Marvel-Comic "Spider-Man Noir" und entführt die Zuschauer ins düstere New York der 1930er-Jahre. Frisch veröffentlichte Charakterfotos zeichnen ein atmosphärisches Bild der Figuren und ihres Umfelds.

Nicolas Cage als Superheld und Privatdetektiv Hauptdarsteller Nicolas Cage (62) ist darauf in voller Montur als "Spider-Man Noir" zu sehen - mit Filzhut, Skimaske, weißer Brille und Ledermantel. Eine besonders dramatische Aufnahme zeigt ihn auf dem Dach eines Hochhauses, während im Hintergrund ein Blitz einschlägt. Ein weiteres Bild präsentiert Cage als Ben Reilly, den Mann unter der Maske. Mit Zigarette in der einen und einem Drink in der anderen Hand blickt er nachdenklich in die Ferne.

Der Oscarpreisträger verkörpert in der Serie einen alternden, vom Pech verfolgten Privatdetektiv, der sich entschließt, erneut in die Rolle des Helden zu schlüpfen.

Das sind die weiteren Charaktere

Weitere Bilder zeigen Lamorne Morris (42) als Robbie Robertson, einen Journalisten, der für seine Karriere und seinen guten Freund Reilly bereit ist, alles zu tun. Auf dem Foto sitzt er rauchend vor einem Bücherregal und telefoniert. Li Jun Li erscheint in ihrer Rolle als Cat Hardy in einem glamourösen goldenen Look mit aufwendigem Kopfschmuck. In der Serie verkörpert sie eine mysteriöse Sängerin eines Nachtclubs. "Es mag den Anschein haben, als würde sie immer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein, aber die Wahrheit ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint", heißt es in der Mitteilung von Prime Video.

Auch Janet (Karen Rodriguez) stellt der Streaminganbieter vor. Sie steht Ben Reilly als Sekretärin zur Seite und setzt alles daran, sein Unternehmen voranzutreiben. Dabei scheut sie nicht davor zurück, einflussreichen Personen die Wahrheit zu sagen. Auf einem ersten Foto sitzt sie im Büro des Privatdetektivs und liest einen Comic.

Serie startet noch in diesem Frühling

Prime Video veröffentlichte die Fotos sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Später sollen Zuschauer selbst entscheiden können, in welcher Version sie die Serie erleben wollen. Neben den genannten Darstellern gehören unter anderem auch Abraham Popoola, Jack Huston und Brendan Gleeson zum Cast. "Spider-Noir" soll im Frühling 2026 beim US-Sender MGM+ anlaufen und international in 240 Ländern bei Prime Video verfügbar sein.